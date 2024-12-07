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Ghost Adventures

Spuk im Joshua Tree Inn

TLCFolge vom 07.12.2024
Spuk im Joshua Tree Inn

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Ghost Adventures

Folge vom 07.12.2024: Spuk im Joshua Tree Inn

43 Min.Folge vom 07.12.2024Ab 12

Die Crew um Geister-Jäger Zak checkt in dem Wüstenmotel ein, in dem einst der legendäre Country-Sänger Gram Parsons 1973 starb. Erholung Fehlanzeige! Denn der Gruppe steht eine angsteinflößende Nacht bevor, als sie die bösartige paranormale Energie untersuchen, die das Anwesen für sich eingenommen hat.

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