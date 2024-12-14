Ghost Adventures
Folge vom 14.12.2024: Das Geisterschiff
42 Min.Folge vom 14.12.2024Ab 12
Zak und seine Crew gehen an Bord einer Dampffähre aus dem 19. Jahrhundert, wo es zuletzt zu paranormalen Aktivitäten gekommen ist. Die Mitarbeiter befürchten, dass auf dem historischen Schiff etwas Dunkles erwacht ist, nachdem die Fähre während der COVID-19-Pandemie monatelang nicht in Betrieb gewesen ist. Was finden die Experten an Bord vor?
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Paranormal
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 18-21: Warner Bros. Discovery, Inc.