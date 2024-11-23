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Ghost Adventures

Komiker auf der Bühne, Leichen im Keller

TLCFolge vom 23.11.2024
Komiker auf der Bühne, Leichen im Keller

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Ghost Adventures

Folge vom 23.11.2024: Komiker auf der Bühne, Leichen im Keller

41 Min.Folge vom 23.11.2024Ab 12

Freud und Leid gehen Hand in Hand, als die Detektive die Geister im Comedy Store von L.A. aufrütteln. Denn das Gebäude, in dem so viele Menschen gelacht haben, hat auch eine dunkle Seite. Gewalt und Tragödien haben im Comedy Store eine paranormale Energie erschaffen, die ihresgleichen sucht und die ein oder andere Gänsehaut verursacht.

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