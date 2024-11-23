Ghost Adventures
Folge vom 23.11.2024: Das verwunschene Paradies
40 Min.Folge vom 23.11.2024Ab 12
Zak und sein Team widmen sich in dieser Folge paranormalen Aktivitäten auf der "Ranch Island" außerhalb von Las Vegas. Diese war einst das zu Hause einer harmonischen Kommune. Als Zak von einer dunklen Energie überwältigt wird, glaubt die Gruppe, dass er von einem Geist auf dem Grundstück bedroht wird. Können die Geister-Detektive Zak von der paranormalen Macht befreien?
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Paranormal
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.