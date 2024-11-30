Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Ghost Adventures

Der Brujería-Fluch

TLCFolge vom 30.11.2024
Der Brujería-Fluch

Der Brujería-FluchJetzt kostenlos streamen

Ghost Adventures

Folge vom 30.11.2024: Der Brujería-Fluch

42 Min.Folge vom 30.11.2024Ab 12

In Las Vegas herrscht paranormaler Ausnahmezustand! Eine trauernde Witwe wird zum wiederholten Male angegriffen und befürchtet, dass sie von einem dunklen Wesen besessen ist. Die Untersuchung von Zak und seinen Kollegen nimmt eine schockierende Wendung, als herauskommt, dass ein tödlicher Fluch auf ihrer Tochter liegt.

Alle verfügbaren Folgen