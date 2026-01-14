Ghost Rockers
Folge 10: Echte Biber
13 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Endlich gelingt es den Ghost Rockers, sich wieder zusammenzuraufen. Mila erzählt von ihrem Vater, der polizeilich gesucht wird. Und von Brandons Mutter, die er angeblich getötet haben soll. Um hinter das Geheimnis zu kommen, beschließen die Ghost Rockers, mit Brandon zusammen zu arbeiten. Er überlässt ihnen das Tagebuch seiner Mutter, um nach Hinweisen zu forschen. Doch dann wird Milas Vater entdeckt. Er hält sich ausgerechnet in einem verlassenen Trakt der Akademie versteckt.
Ghost Rockers
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Kinder, Musik, Unterhaltung
Altersfreigabe:
6
