Ghost Rockers
Staffel 3Folge 18vom 14.01.2026
Folge 18: Der Giftkelch von Florenz

14 Min.Ab 6

Lauren schließt sich mit Jules in einen Saal der Schule ein und gibt vor, den Schlüssel nicht mehr zu finden, damit sie die Nacht mit ihm verbringen kann. Alex nimmt sich inzwischen noch einmal alle Gegenstände vor, die die Ghost Rockers auf dem Campingplatz gefunden haben. Dabei findet er einen Hinweis auf den „Giftkelch von Florenz“. Als Mila den Fundort noch einmal aufsucht, entdeckt sie in einem Büro Zeitungsartikel über den Kelch, der vor längerer Zeit aus einem Museum gestohlen wurde.

