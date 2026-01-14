Ghost Rockers
Folge 9: Vertrauenssache
13 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Zur Strafe für ihre Sabotageaktion muss Lauren den Schulkorridor putzen. Doch sie heckt bereits einen neuen Plan aus, um die Jury des Musicalwettbewerbs doch noch für sich einzunehmen. Und dazu braucht sie ausgerechnet die Hilfe von Alex. Jonas stellt in der Zwischenzeit Mila zur Rede und versucht ihr klarzumachen, dass sie sich ihm gegenüber nicht zu verschließen braucht. Charlie und Jimmy sind der gleichen Meinung, und so vertraut sich Mila endlich ihren Freunden an.
Ghost Rockers
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Kinder, Musik, Unterhaltung
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Studio 100 N.V. / Studio 100 Media GmbH