Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Ghost Rockers

Helenas Sohn

Studio 100 InternationalStaffel 3Folge 4vom 14.01.2026
Helenas Sohn

Helenas SohnJetzt kostenlos streamen

Ghost Rockers

Folge 4: Helenas Sohn

13 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6

Mila vertraut sich Charlie an. Gemeinsam versuchen sie, mehr über die Vergangenheit ihres Vaters herauszufinden. Dazu holen sie sich die Hilfe der Geister der Freebirds, allerdings ohne die anderen Bandmitglieder darüber zu informieren. Die Texte des neuen Songs lassen sich so interpretieren, dass Milas Vater tatsächlich unschuldig im Gefängnis saß. Doch dann taucht eine alte Tonbandaufnahme auf, die anderes vermuten lässt.

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Ghost Rockers
Studio 100 International
Ghost Rockers

Ghost Rockers

Alle 4 Staffeln und Folgen