Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Ghost Rockers

Gegenwind

Studio 100 KidsStaffel 3Folge 3vom 14.01.2026
Gegenwind

GegenwindJetzt kostenlos streamen

Ghost Rockers

Folge 3: Gegenwind

13 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6

Jimmy möchte unbedingt bei dem Musical-Wettbewerb teilnehmen und bei einem selbst geschriebenen Stück Regie führen. Doch ausgerechnet Lauren und Alex bewerben sich ebenfalls und werden so zu seinen Konkurrenten. In der Tanzklasse erhalten die Schülerinnen und Schüler die Aufgabe, eine Choreographie über ihre Familienwurzeln einzustudieren. Dies bringt Brandon dazu, mehr über seine Mutter herausfinden zu wollen, die starb, als er noch klein war.

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Ghost Rockers
Studio 100 Kids
Ghost Rockers

Ghost Rockers

Alle 4 Staffeln und Folgen