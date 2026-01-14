Zum Inhalt springenBarrierefrei
Studio 100 InternationalStaffel 3Folge 17vom 14.01.2026
Folge 17: Bis über beide Ohren

13 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6

Lauren erkennt, dass sich Brandon bis über beide Ohren in Mila verliebt hat. Doch leider ist diese nun mal mit Jonas zusammen. Auch wenn es um deren Beziehung momentan nicht gut steht. Und dann sehen sie auch noch ihre Namen auf der Schwarzen Liste von Direktorin Vanderbilt. Wenn es ihnen nicht gelingt, innerhalb einer Woche ein Szene aus einem Theaterstück einzuüben, fliegen sie von der Akademie. Dabei hat Mila durch ihren Vater, der weiterhin auf der Flucht ist, gerade ganz andere Sorgen.

