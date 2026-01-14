Zum Inhalt springenBarrierefrei
Ghost Rockers

Die Schöne und das Biest

Studio 100 International Staffel 3 Folge 11 vom 14.01.2026
Die Schöne und das Biest

Die Schöne und das BiestJetzt kostenlos streamen

Ghost Rockers

Folge 11: Die Schöne und das Biest

12 Min. Folge vom 14.01.2026 Ab 6

Polizeieinsatz an der DAM-Akademie. Lauren glaubt, Milas flüchtigen Vater auf dem Dachboden gesehen zu haben. Und das ausgerechnet heute, an dem Tag der Vorausscheidungen für den Musical-Wettbewerb. Während es Mila gerade noch gelingt, ihren Vater zu retten, nutzt Lauren den Trubel und führt die Mitglieder der Jury zu ihrer eigenen Aufführung, die sie nicht mit Direktorin Vanderbilt abgesprochen hat.

Ghost Rockers
Studio 100 International
Ghost Rockers

Ghost Rockers

