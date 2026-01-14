Fallen und wieder aufstehenJetzt kostenlos streamen
Ghost Rockers
Folge 12: Fallen und wieder aufstehen
11 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Ein neuer Song der Geister führt Mila zu einer alten Videoaufnahme von Brandons Mutter, die sie bei den Proben für das Theaterstück zeigt, bei dem sie damals umgekommen ist. Über ihren Vater findet sie heraus, dass das Stück in einem Theater in der Nähe aufgeführt wurde. Vielleicht befinden sich dort weitere Hinweise? Direktorin Vanderbilt ist inzwischen so wütend über Laurens Alleingang, dass sie keine der Aufführungen zum renommierten Musical-Wettbewerb zulassen will.
Genre:Kinder, Musik, Unterhaltung
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Studio 100 N.V. / Studio 100 Media GmbH