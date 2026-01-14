Ghost Rockers
Folge 5: Im Herzen vergraben
13 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Lauren kann ihre Niederlage gegen Jimmy, der fortan die DAM-Akademie bei dem Musical-Wettbewerb vertreten wird, nicht überwinden, und beginnt, dessen Proben zu sabotieren. Ohne dies zu ahnen, macht Jimmy Lauren auch noch zu seiner Assistentin. Während Brandon mehr über das Schicksal seiner Mutter herauszufinden sucht, entdecken die anderen Ghost Rockers, dass Mila und Charlie ihnen etwas verheimlichen.
Genre:Kinder, Musik, Unterhaltung
Copyrights:© Studio 100 N.V. / Studio 100 Media GmbH