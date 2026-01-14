Zum Inhalt springenBarrierefrei
Studio 100 InternationalStaffel 3Folge 23vom 14.01.2026
Folge 23: Lauter Lügen

13 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6

Während sich Jules und Alex bei den Tanzproben näher kommen, stellen Mila und die anderen Ghost Rockers Quinten zur Rede. Offensichtlich weiß der Theaterregisseur mehr über den Tod von Brandons Mutter. Doch Quinten hat Angst vor der Goldschlangen-Bande und will nichts sagen. Mila bleibt nichts anderes übrig, als noch einmal mit ihrem Vater zu sprechen. Unterdes bekommt Quinten Besuch von zwielichtigen Gestalten.

