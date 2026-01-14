Ghost Rockers
Folge 24: Leere Kassen
12 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Jimmy kann es nicht glauben. Alle Einnahmen zur Finanzierung seines Musicals sind plötzlich verschwunden. Er ahnt nicht, dass ausgerechnet Fanny dafür verantwortlich ist, die von ihrem zwielichtigen Ex-Freund Frederick unter Druck gesetzt wird, ihre Schulden bei ihm zu begleichen. Inzwischen geht Mila einem versteckten Hinweis Quintens nach, der sie zum Stadtarchiv führt. Dort macht sie zusammen mit Brandon eine entscheidende Entdeckung.
Genre:Kinder, Musik, Unterhaltung
Copyrights:© Studio 100 N.V. / Studio 100 Media GmbH