Ghost Rockers - Staffel 3 Folge 25: Alles auf Null - vom 14.01.2026
Folge 25: Alles auf Null

13 Min. Ab 6

Mila muss den einzigen Beweis für die Unschuld ihres Vaters im Stadtarchiv zurücklassen. Die Mitglieder der Goldschlangen-Bande sind ihr einfach zu dicht auf den Fersen. Wieder zurück im Proberaum ist Mila verzweifelt. Endlich hätte sie die Chance, ihren Vater von der Schuld an dem Tod Helenas reinzuwaschen, und dann gerät das einzige Beweisstück in die Hände der Gangster. Inzwischen bekommt Jimmy von Lauren den Hinweis, dass Fanny für den Diebstahl der Show-Einnahmen verantwortlich ist.

