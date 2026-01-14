Zum Inhalt springenBarrierefrei
Ghost Rockers

Studio 100 InternationalStaffel 3Folge 27vom 14.01.2026
Folge 27: Die Spur zur Schlange

13 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6

Der Schlüssel zu Mila und Brandons Schicksal führt mitten ins Herz der Goldschlangen-Bande, das wissen die beiden nun. Und auch Jimmy ist den berüchtigten Verbrechern bereits näher als er dachte, denn ausgerechnet Fanny scheint ein Mitglied der Bande zu sein. Auch die Polizei ist nicht untätig. In Manuels letztem Versteck finden sie Milas Mütze. Kurz darauf stehen Beamte mit einem Durchsuchungsbefehl vor ihrer Tür. Sie ahnen, dass Mila den Aufenthaltsort ihres Vaters kennt.

