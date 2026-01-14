Ghost Rockers
Folge 30: Gekreuzte Degen
13 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Mila soll die „Ballerina von Bolschoi“ stehlen, eine teure Statue, die sich im Besitz eines reichen Unternehmers befindet. Der Safe, in dem die Statue aufbewahrt wird, befindet sich unter einem Gemälde der „Drei Musketiere“ in der Villa des Unternehmers. Wenn es Mila gelingt, an den Schlüssel für den Safe zu gelangen und die Statue in ihren Besitz zu bringen, wird sie in die Goldschlangen-Bande aufgenommen.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Ghost Rockers
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Kinder, Musik, Unterhaltung
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Studio 100 N.V. / Studio 100 Media GmbH