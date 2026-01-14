Zum Inhalt springenBarrierefrei
Studio 100 InternationalStaffel 3Folge 35vom 14.01.2026
13 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6

Im Versteck der Goldschlangen-Bande gelingt es Mila, ein Gespräch zwischen Frederick und seinem Boss zu belauschen. So erfährt sie, wie sie die Unschuld ihres Vaters endgültig beweisen kann. Dazu muss sie unbedingt an den berühmten „Giftkelch von Florenz“ gelangen. Denn daran befinden sich die Fingerabdrücke des wahren Mörders von Brandons Mutter. Doch selbst die Bande weiß nicht, wo sich der Kelch befindet. Ein Wettlauf mit der Zeit beginnt.

