Ghost Rockers
Folge 35: Fingerabdrücke
13 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Im Versteck der Goldschlangen-Bande gelingt es Mila, ein Gespräch zwischen Frederick und seinem Boss zu belauschen. So erfährt sie, wie sie die Unschuld ihres Vaters endgültig beweisen kann. Dazu muss sie unbedingt an den berühmten „Giftkelch von Florenz“ gelangen. Denn daran befinden sich die Fingerabdrücke des wahren Mörders von Brandons Mutter. Doch selbst die Bande weiß nicht, wo sich der Kelch befindet. Ein Wettlauf mit der Zeit beginnt.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Ghost Rockers
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Kinder, Musik, Unterhaltung
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Studio 100 N.V. / Studio 100 Media GmbH