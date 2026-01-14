Ghost Rockers
Folge 43: Geheimwaffe Wurst
13 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Um schneller als die Goldschlangen-Bande zu sein, bleibt den Ghost Rockers nichts anderes übrig, als noch in der Nacht in das Haus des Sammlers einzubrechen, der im Besitz der Odysseus-Büste ist. Allein Jimmy weigert sich, bei der Ausführung des Plans mitzumachen. Dennoch lässt ihn das Gefühl nicht los, seine Freunde im Stich zu lassen. Da hilft ihm auch das Lob des Künstlerischen Direktors Vince Deleux nicht, der Jimmys Inszenierung des neuen Theaterstücks für sehr gelungen hält.
Ghost Rockers
Genre:Kinder, Musik, Unterhaltung
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Studio 100 N.V. / Studio 100 Media GmbH