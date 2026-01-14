Zum Inhalt springenBarrierefrei
Ghost Rockers

Studio 100 InternationalStaffel 3Folge 43vom 14.01.2026
Folge 43: Geheimwaffe Wurst

13 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6

Um schneller als die Goldschlangen-Bande zu sein, bleibt den Ghost Rockers nichts anderes übrig, als noch in der Nacht in das Haus des Sammlers einzubrechen, der im Besitz der Odysseus-Büste ist. Allein Jimmy weigert sich, bei der Ausführung des Plans mitzumachen. Dennoch lässt ihn das Gefühl nicht los, seine Freunde im Stich zu lassen. Da hilft ihm auch das Lob des Künstlerischen Direktors Vince Deleux nicht, der Jimmys Inszenierung des neuen Theaterstücks für sehr gelungen hält.

