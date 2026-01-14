Zum Inhalt springenBarrierefrei
Der Code im Spiegel

Studio 100 International
Staffel 3
Folge 46
vom 14.01.2026
12 Min.
Folge vom 14.01.2026
Ab 6

Jimmy ist verzweifelt. Da versucht er alles, um das Theaterstück rechtzeitig zur Premiere fertigzustellen, und dann bläst der Künstlerische Direktor Vince Deleux die Aufführung kurzerhand wegen des Trubels um die Ghost Rockers ab, die immer noch polizeilich gesucht werden. Auch Alex begibt sich aus Verzweiflung in Gefahr und fährt zusammen mit Charlie zu Jules, um ihm zu erklären, dass er unschuldig ist. Doch Emily, Jules Mutter, hat bereits die Polizei verständigt.

