Das Versteck des GiftkelchsJetzt kostenlos streamen
Ghost Rockers
Folge 48: Das Versteck des Giftkelchs
12 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Von den Ghost Rockers ist nur noch Mila übrig, um der Goldschlangen-Bande das Handwerk zu legen. Charlie und Alex sitzen noch immer in Untersuchungshaft, während Jonas versucht, Fanny zu befreien, die von ihrem Ex-Freund Frederick entführt wurde. Ein Glück, dass Jimmy endlich seine Meinung geändert hat und bereit ist, den Code mit den Hinweisen über Helenas Tod zu knacken. Tatsächlich findet er eine Spur, die zu einer alten Festung führt. Doch er ahnt nicht, dass er dabei überwacht wird.
Weitere Folgen in Staffel 3
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Ghost Rockers
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Kinder, Musik, Unterhaltung
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-4: Studio 100 N.V. / Studio 100 Media GmbH