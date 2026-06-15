Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Ghost Whisperer - Stimmen aus dem Jenseits

Bloody Mary

DisneyStaffel 3Folge 2vom 15.06.2026
Bloody Mary

Bloody MaryJetzt kostenlos streamen

Ghost Whisperer - Stimmen aus dem Jenseits

Folge 2: Bloody Mary

43 Min.Folge vom 15.06.2026Ab 12

Zwei Mädchen wurden an der Universität von Grandview durch eine Geistererscheinung fast zu Tode erschreckt. Der Schock war so groß, dass sie ins Koma gefallen sind. Melinda geht der Sache nach und stößt dabei auf die Legende von Bloody Mary. Das Mädchen wurde vor 150 Jahren von ihrem Vater, dem ortsansässigen Arzt, versehentlich für tot erklärt und lebendig begraben. Die Bürger von Grandview glauben, dass der Geist des Mädchens wieder aufgetaucht ist ...

Weitere Folgen in Staffel 3

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Ghost Whisperer - Stimmen aus dem Jenseits
Disney
Ghost Whisperer - Stimmen aus dem Jenseits

Ghost Whisperer - Stimmen aus dem Jenseits

Alle 5 Staffeln und Folgen