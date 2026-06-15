Ghost Whisperer - Stimmen aus dem Jenseits
Folge 2: Bloody Mary
43 Min.Folge vom 15.06.2026Ab 12
Zwei Mädchen wurden an der Universität von Grandview durch eine Geistererscheinung fast zu Tode erschreckt. Der Schock war so groß, dass sie ins Koma gefallen sind. Melinda geht der Sache nach und stößt dabei auf die Legende von Bloody Mary. Das Mädchen wurde vor 150 Jahren von ihrem Vater, dem ortsansässigen Arzt, versehentlich für tot erklärt und lebendig begraben. Die Bürger von Grandview glauben, dass der Geist des Mädchens wieder aufgetaucht ist ...
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Ghost Whisperer - Stimmen aus dem Jenseits
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Mystery, Fantasie
Produktion:US, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-5: Walt Disney Company Germany GmbH
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren