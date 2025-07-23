Goldrausch in Alaska
Folge vom 23.07.2025: Team Schnabel dreht auf
45 Min.Folge vom 23.07.2025Ab 12
Parker Schnabel lässt nichts unversucht, um die Saison zu retten. Doch der Totalausfall von „Big Red“ macht ihm einen großen Strich durch die Rechnung. Jetzt kann beim Endspurt nur noch ein Kraftakt helfen. Potenziellen Ersatz für die Waschanlage finden die Goldgräber 40 Kilometer entfernt. Tony Beets konnte dagegen in diesem Jahr deutlich mehr Pläne in die Tat umsetzen als sein Konkurrent. Aber das bedeutet nicht, dass sich der „König des Klondike“ auf die faule Haut legt. Denn mit einer nachlässigen Einstellung hätte er im Leben nicht so viel erreicht.
