Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Good Luck Guys

Der Einzug: Traum-Teams und Ex-kalation

JoynStaffel 2Folge 1vom 22.08.2024
Der Einzug: Traum-Teams und Ex-kalation

Der Einzug: Traum-Teams und Ex-kalationJetzt kostenlos streamen

Good Luck Guys

Folge 1: Der Einzug: Traum-Teams und Ex-kalation

51 Min.Folge vom 22.08.2024Ab 12

Die Reality-Sternchen machen sich im Dschungel auf die Suche nach ihren Survival-Partner:innen und es kommt zum ersten Aufeinandertreffen. Für einige ist das ein Grund für Freudensprünge, anderen steht Übles bevor. Jana-Maria trifft auf ihren Ex-Freund Umut und man kann wirklich nicht sagen, für wen die Situation schlimmer ist. Als endlich alle am Lost Beach angekommen sind, werden die Hütten bezogen. Der Mangel an Luxus stellt dabei eine große Herausforderung dar!

Weitere Folgen in Staffel 2

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Good Luck Guys
Joyn
Good Luck Guys

Good Luck Guys

Alle 3 Staffeln und Folgen