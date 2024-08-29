Die erste Muschelzeremonie: Wer steht auf der Abschussliste?Jetzt kostenlos streamen
Good Luck Guys
Folge 4: Die erste Muschelzeremonie: Wer steht auf der Abschussliste?
47 Min.Folge vom 29.08.2024Ab 12
So langsam kommen die Reality-Stars so richtig am Lost Beach an. Es bilden sich die ersten Grüppchen und auch die ersten Konflikte kommen auf. Das Dusch-Wasser ist alle und keiner weiß wer es war - außer die Übeltäterinnen und natürlich wir! Bei der Muschelzeremonie wird schonungslos nominiert und es geht zum ersten Mal um den Exit. Dieses Thema ist nicht nur für Eric Sindermann emotional - auch für die anderen ist es Grund genug, sich in die Haare zu bekommen. Wer wackelt und wer ist sicher?
Genre:Reality-Spielshow, Unterhaltung
Produktion:DE, 2023
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Videorechte: Joyn, Bildrechte: Joyn