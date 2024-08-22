Zum Inhalt springenBarrierefrei
Good Luck Guys

Schatzsuche wider Willen

Staffel 2Folge 3vom 22.08.2024
Schatzsuche wider Willen

Good Luck Guys

Folge 3: Schatzsuche wider Willen

47 Min.Folge vom 22.08.2024Ab 12

Daniele Negroni ist gerade erst angekommen und erweist sich schon als wertvolles Gruppenmitglied. Er sorgt für ein köstliches Bananenfestmahl. Damit ist die Gruppe für ihre erste Nominierung gestärkt. Zwei Adventure-Duos müssen sich auf die ekeligste Schatz-Suche ihres Lebens begeben. Dabei kommen sie nicht nur toten Fischen näher als gewollt, es kommt auch zu einem Kotz-Vorfall - und gleich zwei Adventurer wollen die Expedition am liebsten sausen lassen. Wartet am Ende der Tortur ein Schatz?

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Good Luck Guys
Good Luck Guys

Good Luck Guys

Alle 3 Staffeln und Folgen