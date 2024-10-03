Zum Inhalt springenBarrierefrei
Good Luck Guys

Mit den Neuen kommt der Frust

Staffel 2Folge 14vom 03.10.2024
Mit den Neuen kommt der Frust

Folge 14: Mit den Neuen kommt der Frust

47 Min.Folge vom 03.10.2024Ab 12

Das darf doch nicht wahr sein! Nach dem Exit von Eric und Sabrina füllt sich der Lost Beach von neuem. Drei alte Gesichter beziehen erneut ihre Hütten - zum Ärger der anderen Adventurer. Aber das ist nicht der einzige Grund für Aufruhr. Zwischen Jill und Liliana brodelt es - das eigentliche Problem kann wahrscheinlich niemand mehr nachvollziehen. Beim Qualifikation Game ist dann auch noch Tobi sauer - Jill macht selbstverständlich mit. Aber dann sorgt eine zünftige Party für Hochstimmung!

