Intrigen und Schweiß fürs Finalticket: Jetzt geht's um die Wurst

JoynStaffel 2Folge 19vom 24.10.2024
41 Min.Folge vom 24.10.2024Ab 12

Sie können den süßen Duft des Sieges schon fast riechen. Vier Adventure-Duos sind noch im Rennen und kämpfen um den Einzug ins Finale. Beim letzten Pearl Game können sie sich kostbare Vorteile fürs Finale erspielen - und sich sogar mit den gewonnenen Perlen ins Finale wählen lassen. Denn: Nur drei Teams können im großen Finale stehen. Bei einer letzten Muschelzeremonie sollen die glücklichen Adventure-Duos gekürt werden. Es bricht Hektik aus: Alle versuchen, die anderen auf ihre Seite zu ziehen.

