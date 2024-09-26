Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die goldene Glocke läutet zum ersten Mal

JoynStaffel 2Folge 13vom 26.09.2024
Folge 13: Die goldene Glocke läutet zum ersten Mal

42 Min.Folge vom 26.09.2024Ab 12

Am Lost Beach bricht ein erbitterter Konkurrenzkampf aus. Der Hunger wird groß und der Geduldsfaden dünn. Zwischen Liliana und Jill wird es hitzig - und einer am Beach kriegt kalte Füße, denn er muss sich von den anderen Adventurern verabschieden. Am Lost Beach spielen sich dramatische Szenen ab und schließlich ertönt die goldene Glocke zum ersten Mal. Aber sind die anderen Adventurer womöglich doch heimlich erleichtert, dass ein Adventure-Duo weniger im Spiel ist?

