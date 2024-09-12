Miese Muschel(zeremonie): Jetzt knallt es!Jetzt kostenlos streamen
Good Luck Guys
Folge 10: Miese Muschel(zeremonie): Jetzt knallt es!
41 Min.Folge vom 12.09.2024Ab 12
Die Nerven liegen blank und alte Streitigkeiten kommen wieder hoch. Der Konflikt zwischen Valentina, Umut und Jana-Maria kann einfach nicht endgültig beigelegt werden - und ist natürlich auch in der Muschelzeremonie Thema. Hier nehmen Aaron und Lilian wirklich kein Blatt vor den Mund und konfrontieren die Adventurer mit ihren Macken. In einer knappen Entscheidung finden sich die Wackel-Duos fürs Exit Duell. Aber dann der Schock: Beendet eine Krankheit einem Adventure-Duo den Traum vom Sieg?
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Good Luck Guys
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Reality-Spielshow, Unterhaltung
Produktion:DE, 2023
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Videorechte: Joyn, Bildrechte: Joyn