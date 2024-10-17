(Fast) alle gegen eine: Jill-t doch mal!Jetzt kostenlos streamen
Good Luck Guys
Folge 17: (Fast) alle gegen eine: Jill-t doch mal!
Folge vom 17.10.2024
Seit die Adventurer am Lost Beach eingezogen sind, kehrt dort keine Ruhe mehr ein. Die Situation mit Jill spitzt sich immer mehr zu, es werden Lager gebildet und es ist kein Streit-Ende in Sicht. Gut, dass die anderen friedlich sind. Ach, das ist gar nicht so? Auch die BFF's Valentina und Liliana haben eine Freundschaftskrise. Und bislang hat sich Flocke auch noch nicht so richtig bei den Zwillingen Vanessa und Jenny entschuldigt. Aber jetzt steht erst einmal das Exit Duell an!
