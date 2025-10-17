Großstadtrevier
Folge 1: Die Suchmeldung
49 Min.Folge vom 17.10.2025Ab 12
Durch eine Suchmeldung erfährt Tanja König, dass ihre langjährige Freundin Petra aus der Psychiatrie geflohen ist. Tanja ist geschockt: Sie hatte keine Ahnung von den psychischen Problemen der jungen Frau, die sie vor einigen Jahren aus den Augen verlor. Mit Dirk begibt sie sich auf die Suche nach Petra – und kommt bald einem mysteriösen Todesfall auf die Spur ...
Großstadtrevier
