Großstadtrevier
Folge 8: Nadja
48 Min.Folge vom 17.10.2025Ab 12
Der Strafgefangene Torsten Lorenz nutzt einen Arztbesuch zur Flucht aus dem Gefängnis. Die Fahndung nach dem gefährlichen Schwerverbrecher beschäftigt auch die Kollegen vom 14. Revier. Da die Millionen-Beute seines letzten Raubzuges nie gefunden wurde, wird vermutet, dass Lorenz noch in der Stadt ist, um das Geld an sich zu bringen ...
