Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Großstadtrevier

Nadja

ARD PlusStaffel 11Folge 8vom 17.10.2025
Nadja

NadjaJetzt kostenlos streamen

Großstadtrevier

Folge 8: Nadja

48 Min.Folge vom 17.10.2025Ab 12

Der Strafgefangene Torsten Lorenz nutzt einen Arztbesuch zur Flucht aus dem Gefängnis. Die Fahndung nach dem gefährlichen Schwerverbrecher beschäftigt auch die Kollegen vom 14. Revier. Da die Millionen-Beute seines letzten Raubzuges nie gefunden wurde, wird vermutet, dass Lorenz noch in der Stadt ist, um das Geld an sich zu bringen ...

Weitere Folgen in Staffel 11

Alle Staffeln im Überblick

Großstadtrevier
ARD Plus
Großstadtrevier

Großstadtrevier

Alle 12 Staffeln und Folgen