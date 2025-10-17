Großstadtrevier
Folge 12: Durchgeknallt
48 Min.Folge vom 17.10.2025Ab 12
Tanja König und Dirk Matthies vom 14. Revier werden zu einem Fall von Kindesentführung gerufen. Robert Ense, Vater des fünfjährigen Philipp, hat seinen Sohn entführt. Er ist von seiner Frau Regine geschieden. Das Sorgerecht für den Jungen wurde der Mutter zugesprochen. Damit kann sich Ense nicht abfinden und versucht, den Jungen nach Spanien zu entführen und sich selbst dorthin abzusetzen. Zum Glück können die Polizisten rechtzeitig eingreifen und der Mutter den Jungen zurückgeben ...
Weitere Folgen in Staffel 11
Großstadtrevier
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Altersfreigabe:
12
