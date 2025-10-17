Großstadtrevier
Folge 11: Only you
Der junge Goldschmied Benny gerät auf die schiefe Bahn – aus Liebe. Benny ist der Sohn von Dirk Matthies Kneipenwirtin Elli. Ihr fällt die Veränderung ihres Sohnes zuerst auf: Er feiert krank, um schwarz zu arbeiten, er schmeißt mit Geld um sich, er scheint Kontakt zum 'Milieu' zu haben – alles aus Liebe zu Jeanette. Elli bittet Dirk und Tanja um Hilfe. Sie finden heraus, dass Benny für "Boss" arbeitet, einen ehemaligen Schmuckhändler und Hehler. Boss ist Jeanettes Geliebter und Chef, der die Begleitagentur 'Only you' besitzt. Jeanette spioniert bei ihrem Job die Häuser aus, in die später eingebrochen und Schmuck geklaut wird ...
