Großstadtrevier

Only you

ARD PlusStaffel 11Folge 11vom 17.10.2025
Only you

Großstadtrevier

Folge 11: Only you

49 Min.Folge vom 17.10.2025Ab 12

Der junge Goldschmied Benny gerät auf die schiefe Bahn – aus Liebe. Benny ist der Sohn von Dirk Matthies Kneipenwirtin Elli. Ihr fällt die Veränderung ihres Sohnes zuerst auf: Er feiert krank, um schwarz zu arbeiten, er schmeißt mit Geld um sich, er scheint Kontakt zum &#39;Milieu&#39; zu haben – alles aus Liebe zu Jeanette. Elli bittet Dirk und Tanja um Hilfe. Sie finden heraus, dass Benny für &quot;Boss&quot; arbeitet, einen ehemaligen Schmuckhändler und Hehler. Boss ist Jeanettes Geliebter und Chef, der die Begleitagentur &#39;Only you&#39; besitzt. Jeanette spioniert bei ihrem Job die Häuser aus, in die später eingebrochen und Schmuck geklaut wird ...

Großstadtrevier
ARD Plus
Großstadtrevier

Großstadtrevier

