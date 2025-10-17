Zum Inhalt springenBarrierefrei
Großstadtrevier - Staffel 11, Folge 9 vom 17.10.2025
Folge 9: Der G-Mann

48 Min. Ab 12

Der Duft der weiten Welt weht durch das &#39;Großstadtrevier&#39;: John Yates, FBI-Agent aus Washington, ist zu Gast, um einige Tage die Arbeit der Kollegen auf dem 14. Revier zu verfolgen. Ganz besonders Harry schwärmt für den gutaussehenden, smarten Amerikaner. Er hat sich eigentlich auf ein paar beschauliche Tage in Hamburg eingestellt. Doch daraus wird nichts: Der Alltag an der Waterkant war selten so nervenaufreibend, wie ausgerechnet zu Johns Stippvisite ...

