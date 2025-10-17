Zum Inhalt springenBarrierefrei
Großstadtrevier

ARD PlusStaffel 11Folge 3vom 17.10.2025
Folge 3: Trotz allem

49 Min.Folge vom 17.10.2025Ab 12

Dirk Matthies steht kurz vor seinem 20-jährigen Dienstjubiläum, als ihn der große Frust einholt. Das führt dazu, dass er im Dienst Fehler macht und gegenüber den Kollegen reizbar ist. Tanja König gleicht aus, so gut sie kann, aber sie spürt ebenso wie Dietmar Steiner und die anderen: Dirk braucht neue Motivation und Energie ...

