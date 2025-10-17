Großstadtrevier
Folge 3: Trotz allem
49 Min.Folge vom 17.10.2025Ab 12
Dirk Matthies steht kurz vor seinem 20-jährigen Dienstjubiläum, als ihn der große Frust einholt. Das führt dazu, dass er im Dienst Fehler macht und gegenüber den Kollegen reizbar ist. Tanja König gleicht aus, so gut sie kann, aber sie spürt ebenso wie Dietmar Steiner und die anderen: Dirk braucht neue Motivation und Energie ...
Weitere Folgen in Staffel 11
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Großstadtrevier
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© NDR