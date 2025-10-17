Großstadtrevier
Folge 5: Der Zeuge
49 Min.Folge vom 17.10.2025Ab 12
Nach einem Tankstellenüberfall gelingt den beiden Tätern die Flucht vor der Polizei. Nur der Friseur Teege kann Dirk Matthies und Tanja König mit einer genauen Beschreibung helfen und identifiziert Roland Ostkamp als einen der beiden Täter ...
