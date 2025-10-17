Zum Inhalt springenBarrierefrei
ARD PlusStaffel 11Folge 13vom 17.10.2025
49 Min.Folge vom 17.10.2025Ab 12

Ein freches Gaunerpärchen zieht seine Kreise durchs &#39;Großstadtrevier&#39;: Gerd Meier-Lübcke und seine charmante Assistentin Trixi Kohler überbringen alleinstehenden Rentnern die Nachricht von einem beträchtlichen Lotteriegewinn. Doch das ist alles Lug und Trug. In Wahrheit nutzen die beiden nur die Gelegenheit, um sich in den Besitz der Wertsachen ihrer Opfer zu bringen ...

