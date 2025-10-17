Mit einem Bein im KnastJetzt kostenlos streamen
Großstadtrevier
Folge 7: Mit einem Bein im Knast
"Harry" Möller und Henning Schulz sind schon seit langem hinter einem Dealer her, der sich in einem Asylantenwohnheim eingenistet hat. Nun endlich scheint ihnen der große Fang zu glücken: Gemeinsam mit Dirk Matthies und Tanja König heben sie im Keller des Wohnheims gleich ein ganzes Dealernest aus, in dem sie – neben vier festgenommenen Verdächtigen – größere Mengen Heroin und ebenso große Mengen Geld vorfinden. Unter den Festgenommenen ist eine junge Schwarzafrikanerin, die Freundin des Dealers, und ein junger Mann, der Kondome voller Rauschgift geschluckt hat. Als es ihm schlecht geht, ruft man den Notarzt, nun spitzt sich die Lage zu ...
