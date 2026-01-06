Großstadtrevier
Folge 1: Amok
48 Min.Folge vom 06.01.2026Ab 12
Matthias Brenner hat alles verloren, was sein Leben ausmacht: Sein Chef hat ihm gekündigt und auch noch die Ehefrau ausgespannt! Brenner will sich rächen. Keiner soll ihn aufhalten – auch Anna nicht, die allein mit dem Streifenwagen unterwegs ist und den Autofahrer routinemäßig kontrollieren will. Der gereizte Brenner schießt die Polizistin nieder ...
Genre:Krimi, Thriller, Drama
Altersfreigabe:
12