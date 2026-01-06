Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Großstadtrevier

Amok

ARD PlusStaffel 15Folge 1vom 06.01.2026
Amok

AmokJetzt kostenlos streamen

Großstadtrevier

Folge 1: Amok

48 Min.Folge vom 06.01.2026Ab 12

Matthias Brenner hat alles verloren, was sein Leben ausmacht: Sein Chef hat ihm gekündigt und auch noch die Ehefrau ausgespannt! Brenner will sich rächen. Keiner soll ihn aufhalten – auch Anna nicht, die allein mit dem Streifenwagen unterwegs ist und den Autofahrer routinemäßig kontrollieren will. Der gereizte Brenner schießt die Polizistin nieder ...

Weitere Folgen in Staffel 15

Alle Staffeln im Überblick

Großstadtrevier
ARD Plus
Großstadtrevier

Großstadtrevier

Alle 15 Staffeln und Folgen