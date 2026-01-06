Großstadtrevier
Folge 8: Nachtgestalten
48 Min.Folge vom 06.01.2026Ab 12
Der junge Mike Apple wird von Lars Meier und seinen Freunden zusammengeschlagen. Dirk und Anna greifen ein, Mike sagt mutig gegen die Schuldigen aus. Lars, der Anführer der Bande, will Mike zwingen, seine Aussage zurückzuziehen. Wieder verhindern Dirk und Anna eine Gewalttat, doch dann kommt ein Reporter mit einer brisanten Information auf die Wache: Dirk soll Lars in der Arrestzelle misshandelt haben. Der Fall droht den Zusammenhalt der Kollegen vom 14. Revier zu spalten. Kann Dirk den Vorwurf widerlegen?
Genre:Krimi-Drama
Altersfreigabe:
12