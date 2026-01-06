Großstadtrevier
Folge 5: Krügers Waffe
48 Min.Folge vom 06.01.2026Ab 12
Geiselnahme im Revier: Das Einbrecherpärchen Tommi und Mascha ist von Dirk Matthies und Anna Bergmann auf frischer Tat erwischt worden. Doch auf der Wache gelingt es Tommi, Anna in seine Gewalt zu bringen – zwar nur kurzfristig, aber mit Krügers Dienstwaffe, die er ihm entwendet hat ...
