Großstadtrevier

ARD PlusStaffel 15Folge 5vom 06.01.2026
48 Min.Folge vom 06.01.2026Ab 12

Geiselnahme im Revier: Das Einbrecherpärchen Tommi und Mascha ist von Dirk Matthies und Anna Bergmann auf frischer Tat erwischt worden. Doch auf der Wache gelingt es Tommi, Anna in seine Gewalt zu bringen – zwar nur kurzfristig, aber mit Krügers Dienstwaffe, die er ihm entwendet hat ...

ARD Plus
