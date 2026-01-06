Zum Inhalt springenBarrierefrei
Großstadtrevier

Rache für Eva

ARD PlusStaffel 15Folge 9vom 06.01.2026
Folge 9: Rache für Eva

49 Min.Folge vom 06.01.2026Ab 12

Schreck in der Morgenstunde: Als Uwe Kappes sein Haus verlässt, wird er fast von einem Auto überfahren. Am Steuer sitzt der Witwer Günter Mahrenholz, der Kappes für den Tod seiner Frau bei einem Verkehrsunfall verantwortlich macht. Nun will er sich an ihm rächen. Nach dem fehlgeschlagenen Mordanschlag lässt Mahrenholz nicht locker. Vor der Gerichtsverhandlung, in der Kappes&#39; Schuld festgestellt werden soll, lauert er ihm mit einer Pistole auf ...

