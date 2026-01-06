Großstadtrevier
Folge 9: Rache für Eva
49 Min.Folge vom 06.01.2026Ab 12
Schreck in der Morgenstunde: Als Uwe Kappes sein Haus verlässt, wird er fast von einem Auto überfahren. Am Steuer sitzt der Witwer Günter Mahrenholz, der Kappes für den Tod seiner Frau bei einem Verkehrsunfall verantwortlich macht. Nun will er sich an ihm rächen. Nach dem fehlgeschlagenen Mordanschlag lässt Mahrenholz nicht locker. Vor der Gerichtsverhandlung, in der Kappes' Schuld festgestellt werden soll, lauert er ihm mit einer Pistole auf ...
