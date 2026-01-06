Großstadtrevier
Folge 12: Verdammtes Glück
49 Min.Folge vom 06.01.2026Ab 12
Briefträger Kurt Lieblich gewinnt im Lotto und lebt im Rausch des Geldsegens: Der Postbote verwöhnt seine Geliebte mit teuren Geschenken und lädt zwielichtige 'Freunde' zu wilden Partys ein – sehr zum Ärger seiner Nachbarn. Doch schon bald vergeht Lieblich die Freude an seinem Glück. Es treffen Drohbriefe bei ihm ein und seine Freundin verursacht einen schweren Verkehrsunfall. Dirk und Anna stellen fest, dass Lieblichs Auto manipuliert wurde ...
