ARD PlusStaffel 15Folge 2vom 06.01.2026
48 Min.Folge vom 06.01.2026Ab 12

Er war in den 1960er- und 1970er-Jahren als Heiratsschwindler erfolgreich und ist nun selbst der Betrogene: Paul Lampe wird von einer jungen Frau um sein Vermögen gebracht. Aber ist es wirklich nur das Geld des alten Herrn, das die Täterin interessiert? Dirk Matthies und Anna Bergmann ahnen, dass es der Betrügerin um mehr als ein kleines Vermögen geht ...

ARD Plus
