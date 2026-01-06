Zum Inhalt springenBarrierefrei
Großstadtrevier

Staffel 15Folge 3vom 06.01.2026
Folge 3: Harte Schule

49 Min.Folge vom 06.01.2026Ab 12

Der Lehrerin Rita Häussler machen anonyme Drohbriefe zu schaffen. Darum lädt sie Anna, Dirk, &quot;Harry&quot; und Henning in ihre Schulklasse ein, um das Programm &quot;Gewalt an Schulen&quot; vorzustellen und nach gewaltbereiten Schülern zu ermitteln. Schnell erkennen die Polizisten den Ernst der Lage: Noch im Klassenraum werden sie Zeugen eines grausamen &#39;Streichs&#39; ...

