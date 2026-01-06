Großstadtrevier
Folge 3: Harte Schule
49 Min.Folge vom 06.01.2026Ab 12
Der Lehrerin Rita Häussler machen anonyme Drohbriefe zu schaffen. Darum lädt sie Anna, Dirk, "Harry" und Henning in ihre Schulklasse ein, um das Programm "Gewalt an Schulen" vorzustellen und nach gewaltbereiten Schülern zu ermitteln. Schnell erkennen die Polizisten den Ernst der Lage: Noch im Klassenraum werden sie Zeugen eines grausamen 'Streichs' ...
Genre:Krimi, Thriller, Drama
Altersfreigabe:
12