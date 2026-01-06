Zum Inhalt springenBarrierefrei
ARD PlusStaffel 15Folge 7vom 06.01.2026
Folge 7: Klau am Bau

49 Min.Folge vom 06.01.2026Ab 12

Elli, eine langjährige Freundin von Dirk, fürchtet um ihre Existenz: Der Kneipenwirtin steht ein langer Krankenhausaufenthalt bevor. Das bedeutet nicht nur einen immensen Verdienstausfall für Elli, zu allem Unglück muss sie auch noch eine größere Steuersumme nachzahlen. Doch Dirk schmeißt im wahrsten Sinne des Wortes den Laden: Nach Feierabend zapft er in Ellis Kneipe Bier und treibt Spenden für seine Freundin ein ...

