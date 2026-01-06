Großstadtrevier
Folge 7: Klau am Bau
49 Min.Folge vom 06.01.2026Ab 12
Elli, eine langjährige Freundin von Dirk, fürchtet um ihre Existenz: Der Kneipenwirtin steht ein langer Krankenhausaufenthalt bevor. Das bedeutet nicht nur einen immensen Verdienstausfall für Elli, zu allem Unglück muss sie auch noch eine größere Steuersumme nachzahlen. Doch Dirk schmeißt im wahrsten Sinne des Wortes den Laden: Nach Feierabend zapft er in Ellis Kneipe Bier und treibt Spenden für seine Freundin ein ...
